Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in minik yıldızlarından biri olan Ayla Yüksel, daha 5 yaşında olmasına rağmen spor alanında adından söz ettiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim alan Ayla, çabası ve yeteneğiyle herkese örnek oluyor.

Yeteneklerini fark ediyorlar

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocuklara yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda yeteneklerini fark edebilecekleri donanımlı bir okul öncesi ortamı sağlıyor.

Sanattan spora kadar birçok alanda eğitim gören minikler, uzman eğitmenlerle beraber yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor.

5 yaşında 8 madalya 6 kupa

Küçük yaşına rağmen çabasıyla takdir toplayan Ayla, dahil olduğu farklı müsabakalardan koleksiyonuna sekiz madalya ve altı kupa eklemeyi başardı.

Altın, gümüş ve bronz madalyalarını büyük bir gururla kaldıran minik sporcu, vaktini genellikle merkezdeki antrenman sahasında sürdürüyor. Kazandığı başarıları heyecanla anlatan Ayla,

"Madalyalarımın sayısını bilmiyorum ama altı tane kupam var. Burada antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yetenekli öğrenciler bir süre sonra profesyonel sporculuk yolunda ilerliyor"

Çocukların fiziksel gelişimini yakından takip ettiklerini belirten dile getiren Antrenörü Semih Sığırcı, alanda yapılan sistemin detaylarını anlattı.

Sığırcı, çocukların esneklik, kuvvet ve uyum gibi temel becerilerini geliştirdiklerini ve bu süreçte yetenekli olanları profesyonel spor kulüplerine yönlendirdiklerini ifade etti. Ayla'nın gelişim süreci hakkında ise,

"Bu çalışmalar sonucunda çocuklara bazı testler uyguluyoruz. Spora yetenekli olan çocukları spor kulüplerine yönlendiriyoruz.

Ayla da iki yıldır Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezimizdeki jimnastik çalışmalarına katılan çocuklarımızdan biri. Bu tip yetenekli öğrenciler belli bir süre sonra lisanslı, profesyonel sporculuk yolunda ilerliyor.

Ayla’nın özel yarışmalarda birçok madalya ve kupası bulunuyor. Biz de temel jimnastik hareketleriyle onlara destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.