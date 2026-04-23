Son Mühür- Bornova Belediyesi Meclis Salonu, bu kez farklı, cıvıl cıvıl ve umut dolu bir ortama ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bir araya gelen Bornova Çocuk Meclisi üyeleri, "Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar" dedi.

Etkinlik, oldukça anlamlı bir şekilde başladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler unutulmadı. Gerçekleştirilen saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile duygusal anlar yaşandı. Ama sonrasında salondaki hava, çocukların enerjisiyle hızla değişti. Kırmızı-beyaz balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen salon, çocukların neşesiyle şenlendi.

"Dünyadaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız"

Etkinliğe eşi Beste Eşki ile birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların her bir fikrinin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

“Bu kadar güzelliğin arasında olmak büyük bir mutluluk. Dünyadaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onların başına kötü bir şey gelmesi bizi derinden yaralıyor. Biz çocuklarımızı hep kahkahalarla, mutlulukla görmek istiyoruz. Onlara yakışan da bu.

Bizim en büyük görevimiz; çocuklarımızı daha mutlu, daha güvenli bir geleceğe taşımak. Onların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak, yarınlara anahtar vermek en önemli sorumluluğumuz. Bu güzel organizasyonu hazırlayan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var.

Bunu yılda bir kez değil, daha sık yapalım. Sizlerden gelen her talep bizim için emirdir. Sizlerle bir arada olmak hepimize mutluluk verdi. İçinde bulunduğumuz zor günlerde sizin gülüşleriniz bize umut oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklardan örnek alalım.”