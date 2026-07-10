İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği eş zamanlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yangın ekipleri harekete geçirdi!

Yangının, Torbalı ilçesine bağlı Uyuzdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından Orman İşletme Şefliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Havadan ve karadan yoğun çaba!

Alevlere helikopterlerle havadan müdahale gerçekleştirilirken, karada ise çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve orman personeli söndürme çalışmalarına katılım gösterdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangının çevredeki daha geniş ormanlık alanlara sıçraması engellenmiş oldu.

Torbalı Belediyesi'nden de çalışmalara destek!

Söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi ekipleri de araç, ekipman ve personeliyle destek gösterdi. Belediye bünyesinde bulunan su tankerleri, zabıta ekipleri ve ilgili müdürlük personeli yangın bölgesinde çalışarak çalışmalara katkı gösterdi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor!

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemeler çerçevesinde yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.