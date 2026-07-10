Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerine nefes aldıracak bir gelişme gündeme geldi. Sektör kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde, motorinin litre fiyatına 11 Temmuz tarihinden (yarın) geçerli olmak üzere 2,16 TL indirim uygulanması gündemde. İndirim çerçevesinde birçok ilde pompa fiyatlarının yeniden 70 liranın altına düşmesi bekleniyor.

Motorin fiyatlarında indirim!

Son dönemde uluslararası petrol piyasalarında yaşanan fiyat hareketliliği ve döviz kurundaki değişimlerin sonucunda art arda yükselen motorin fiyatlarında bu kez aşağı yönlü bir düzenleme gündemdeki yerini aldı.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde 11 Temmuz'dan itibaren motorinin litre fiyatında 2,16 TL indirim uygulanması gündemde. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte sürücülerin akaryakıt maliyetlerinde önemli bir düşüş meydana gelecek.

Beklenen yeni fiyatlar belli oldu!

Beklenen indirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere gelmesi planlanıyor:

- İstanbul: 67,72 TL

- Ankara: 68,83 TL

- İzmir: 69,10 TL

70 liranın altını görecek!

Son haftalarda yapılan zamların ardından birçok kentte litre fiyatı 70 liranın üzerine yükselen motorinin, gündeme gelen indirim sonrasında özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yeniden 70 liranın altına gerilemesi öngörülüyor.