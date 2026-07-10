İzmir Kemalpaşa'da genç bir kadını bıçaklayarak cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan ve yeniden görülen davada adli kontrol şartıyla tahliye olan sanık hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından yeniden tutuklama kararı çıktı.

Bıçaklı saldırı ve gasp iddiası!

Olay, 25 Ekim 2024'te Kemalpaşa Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde, o tarihte 16 yaşında olan Çağlar Efe D., sokakta yürümekte olan Betül Ç.'yi takibine aldı. Durumu fark ederek oradan uzaklaşmaya çalışan genç kadın, şüphelinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Boyun bölgesinden yaralanan Betül Ç.'nin cep telefonunun da saldırının ardından alındığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal ederken, hastaneye götürülen genç kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlk yargılamada hapis cezası çıkmıştı!

Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yağma" ve "hakaret" suçlamalarıyla dava görülmeye başlandı. İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk yargılama sonucunda mahkeme, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "silahla yağma" suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Dava yeniden görülmeye başlandı!

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden görülmesi için İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletti.

Yeniden başlayan yargılama çerçevesinde 7 Temmuz'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın yaşı, tutuklu kaldığı süre, sabit ikamet sahibi olması ve tutuklamanın bir koruma tedbiri olması gibi gerekçeleri üzerinde durarak adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Yeniden tutuklama kararı!

Tahliye kararı sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazını gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda sanık Çağlar Efe D. hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.