CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin genel başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ilk hamleleri ise çoğu il başkanı ve yönetimini görevden almak oldu. Bu kapsamda görevden alınan ilk isimlerden biri ise Çağatay Güç olarak dikkat çekmişti.

Çağatay Güç'ün yerine CHP İzmir İl Başkanlığı'na getirilen isim ise Utku Gümrükçü olmuştu. Gümrükçü'nün CHP İzmir'in başına geçmesiyle birlikte ise yeni yönetimi de şekillenmeye başladı. Kulis bilgilerine göre, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün bugün yönetim kurulu listesini sunmak için CHP Genel Merkezi'ne gittiği öne sürüldü. Listenin onaylanacağı belirtilirken, ilk etapta 9 isim dikkatleri çekti.

9 isim göreve!

Asena Karcıer tarafından aktarılan kulis bilgilerine göre; İnanç Nurlu, Çetin Özdemir, Adnan Alabay, Birol Soylu, Burak Yılmaz, Onur Utkan İlçi, Ahmet Doğukan Gül, Esin Doğan Metin ve Utku Gümrükçü'ye rakip olarak başkanlık görevine talip olan Şakir Başak'ın da sürece destek olmak için yeni yönetimde görev alabileceği iddia edildi.