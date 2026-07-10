İzmir Aliağa'da gerçekleşen motosiklet kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Akif Emre Yavuz, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Sürücü kursunda motosiklet eğitmeni olarak çalışan Yavuz'un ölümü yakınlarında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Motosiklet bariyere çarptı!

Kazanın, akşam saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, Akif Emre Yavuz kontrolündeki 35 CTJ 415 plakalı motosikletin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildiği ifade edildi. Savrulan motosiklet daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak ancak durabildi.

Hastanede hayatını kaybetti!

Kazada ağır yaralanan Akif Emre Yavuz'un, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucunda ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Motosiklet eğitmenliği yapıyordu!

Yaşamını yitiren Akif Emre Yavuz'un Aliağa'da faaliyetlerini sürdüren bir sürücü kursunda motosiklet eğitmeni olarak görev yaptığı ifade edildi. Genç eğitmenin vefat haberi, ailesi, yakınları ve meslektaşları arasında büyük üzüntüyü de beraberinde getirdi.

Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

