Buca'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Duman ayrıca tutuklanmasının ardından geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Duman'ın tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek olan Buca Belediyesi Başkan Vekili seçimine çevrilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı yönünde kulislerde çok sayıda isim dolaşırken, merakla beklenen o isim belli oldu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Veli Balyemez!

AK Parti cephesinden yapılan resmi açıklama çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın Buca Belediye Başkan Vekili adayı Veli Balyemez oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından yapılan açıklamada, "

Değerli İzmirli Hemşehrilerim,

12 Haziran Cuma günü yapılacak olan Buca Belediyesi Başkan Vekili seçimi için, Genel Merkezimiz, Milletvekillerimiz, Cumhur İttifakı’mızın değerli temsilcileri, teşkilatımız ve ilgili meclis üyelerimizle yürüttüğümüz istişareler ve değerlendirmeler neticelenmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle “Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Vekili Adayı” olarak göstereceğimiz isim Sayın Veli Balyemez'dir.

Sayın Balyemez'e gireceği seçimde başarılar diliyorum. İzmir'imiz ve Buca'mız için hayırlı olsun inşallah." ifadeleri kullanıldı.