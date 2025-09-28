Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştireceği yol yapım çalışmaları nedeniyle önemli bir güzergâh değişikliğine gittiğini duyurdu. Yapılan bu değişiklik, bölgede hizmet veren bazı otobüs hatlarını geçici süreyle etkileyecek. Düzenleme, 29 Eylül 2025 tarihi saat 10:00'dan itibaren geçerli olacak ve çalışmalar tamamlanana kadar sürecek.

Güzergah değişikliğinden etkilenen hatlar

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince güzergâh değişikliğine gidilecek olan hatlar şunlardır:

979 No.lu Ömür Beldesi - Seferihisar

986 No.lu Ürkmez - Seferihisar

987 No.lu Ürkmez - F. Altay Aktarma Merkezi

989 No.lu Orhanlı - Seferihisar

986 ve 987 No.lu hatlarda geçici gidiş güzergahı

986 No.lu (Ürkmez - Seferihisar) ve 987 No.lu (Ürkmez - F. Altay Aktarma Merkezi) hatlarının gidiş güzergâhlarında geçici bir düzenleme yapıldı. Bu hatlar mevcut güzergahlarını takiben Karakoç Caddesi ve Kavakdere Caddesi üzerinden ilerleyecek, ardından mevcut güzergahlarına geri dönecektir.

986 ve 987 No.lu hatların geçici dönüş güzergahı

Aynı hatların (986 ve 987) dönüş güzergâhları da benzer bir değişikliğe tabi tutuldu. Dönüşlerde de mevcut güzergahlar takip edildikten sonra Karakoç Caddesi ve Kavakdere Caddesi üzerinden geçiş sağlanacak ve mevcut güzergahların devamı kullanılacaktır.

İptal edilen duraklar ve hizmet verilemeyecek bölgeler

Çalışmalar nedeniyle geçici olarak iptal edilen güzergahta bulunan bazı duraklar, çalışmalar süresince hizmet dışı kalacaktır. ESHOT, 986 No.lu ve 987 No.lu hatların bu iptal edilen güzergah üzerinde bulunan duraklara uğramayacağını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.