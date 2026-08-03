Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı faaliyetlerini yürüten önemli iştiraklerinden İZDENİZ'de, üst düzey yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana belediye bünyesindeki bürokraside ve iştiraklerde başlattığı yoğun sirkülasyon dalgası İZDENİZ ile devam etti. yerel yönetimde yaşanan bu idari hareketlilik, kurum içindeki değişim rüzgarlarının aralıksız sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gerçekleştirdiği yeni atamalarla birlikte şirketin dümenine yeni deneyimli isimler getirildi.

1 isim görevden alınmış, 1 isim istifa etmişti

Yaşanan bu idari yapılanmanın arka planında, geçtiğimiz haftalarda İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler'in görevden alınması yer aldı. Bu karar sonrası şirketin Genel Müdürü Gökhan Marım da istifa etmişti. Boşalan koltuklar için Belediye Başkanı Cemil Tugay hızlı bir şekilde yeni görevlendirmelere yaparak kurumsal sürekliliği sağladı.

İZDENİZ, İZSU'ya emanet

Yeni yönetim kurulu görevine İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan atandı. Şirketin genel müdürlük görevine ise kısa süre içerisinde emekliye ayrılan Akın Satkan getirildi.