Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, avukat meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıya tercüman olarak harekete geçti.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu sonrası avukatlık mesleğinin yapılamaz hale geldiğine dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç KVKK'da değişiklik için yasa teklifi sundu.

Kılıç'ın tek imza sahibi olduğu kanun teklifinde kamu adına hareket eden cumhuriyet savcısının sanığın, tanığın, müştekinin, mağdurun tüm bilgilere tek tuşla ulaşabilirken savunma adına görev yapan avukatın aynı imkanlara sahip olmadığına dikkat çekti.



Adil yargılamaya engel...



Avukatların, cumhuriyet savcısının aksine sanığın, tanığın ve davanın diğer bileşenlerinin hiçbir verisine ulaşamadığını belirten Kılıç, yaşanan tabloda yargılamanın adil bir yargılama olmasından bahsedemeyiz mesajı verdi.

Bu sorunun sadece avukatları değil milyonlarca vatandaşın da adalete erişimine engel teşkil ettiğine dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine, "infaz mercileri" ifadesinden sonra gelmek üzere "ile mesleki faaliyetleri kapsamında avukatlar" ifadesinin eklenmesini istedi.