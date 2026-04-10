Son Mühür- French Bulldog cinsi Yalı Kız'ını hayattan koparan ihmaller zinciri yargıya taşındı.

Köpeğin sahibi adına hukuki süreci takip eden avukat Ece Ersan, şikayetlerine konu olan süreci özetledi.

Avukat Ersan,

''Geçtiğimiz 20 Şubat tarihinde kanama şikayetiyle İzmir Hayvan Hastanesi'ne götürülen Yalı Kız'ına bir dizi test ve ultrasondan sonra ameliyat olması gerektiği bildirildi.

İddiaya göre köpeğin sahibi veteriner kliniğine güvenerek operasyonu kabul etti.

Ancak ameliyat sonrası süreçte sorunların devam ettiği görüldü'' hatırlatmasında bulundu.

Şikayetleri azalmadı aksine arttı...



Düzenli kontroller için kliniğe gidilmesine rağmen operasyonu gerçekleştiren veteriner hekime ulaşılamadığı, köpeğin kanamalarının ise artarak sürdüğünün iddia edildiği süreçte Yalı Kız'ının “kızgınlık dönemi” olabileceği ifade edilerek yeterli müdahalenin yapılmadığı savunuldu.

14 Mart Cumartesi günü şiddetli kanama yaşanması üzerine klinikle WhatsApp üzerinden iletişime geçildi, ancak acil bir durum olmadığı ve pazartesi günü görüşülebileceği yanıtı alındı.

Avukat Ece Ersan,

''Aynı gün kliniğe götürülen köpeğe müdahale edilerek ilaç verildiği ve tekrar eve gönderildiğini belirterek süreçte yaşananları özetledi.

16 Mart Pazartesi günü yapılan görüşmede ise veteriner hekimin ameliyatta bir sorun olabileceğini ifade ettiği, bir gün süre isteyerek başka bir uzmanla değerlendirme yapacağını söylediği belirtildi. Ancak bu görüşmenin ardından klinikten geri dönüş yapılmadığı, defalarca iletişim kurulmaya çalışılmasına rağmen yanıt alınamadığı iddia edildi.



Şikayetlerin ardından dönüş...



Köpek sahibinin avukatı Ece Ersan, yaşanan süreci kamuoyuna taşımak amacıyla şikayet platformlarına sürecin özetlendiğini belirtti.

Bu paylaşımların ardından klinik tarafından sabah saatlerinde arama yapıldığını ifade eden Ersan, kendilerine “özür dileriz, hemen ilgilenelim” şeklinde geri dönüş yapıldığını aktardı. Klinik yetkililerinin, ameliyatı gerçekleştiren hekimin aniden hastalandığı ve bu nedenle hastalarını devredemediği yönünde açıklama yaptığı belirtildi.



Yazışmaların hepsi kayıt altında...



Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, süreç boyunca “çok yoğun”, “hocaya ulaşılamadı”, “şu an müsait değil” gibi yanıtlar verildiğini dile getiren ve yaşanan sürecin tamamının yazışmalarla kayıt altına alındığını belirten avukat Ersan, ameliyat edilen bir canlının kaderine terk edildiğini savundu.

Yalı Kız'ını ölüme götüren süreçle ilgili olarak İzmir Veteriner Hekimler Odası ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne resmi şikâyette bulunulduğu öğrenildi.