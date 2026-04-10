Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de yerel yönetimlerin gündemini sarsan "bankamatik memuru" iddiaları hız kesmeden devam ediyor. Bornova’ya sıçrayan Uşak operasyonunun yankıları sürerken SGK’nın Buca’da da denetime başladığı kamuoyuna yansımıştı. Gelişmeler hakkında dikkatleri çeken açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. “Hangi belediyede bir bankamatik çalışan varsa orta çıksın, bu da herkese emsal olsun” diyen MHP’li Altınkeser, Buca’daki SGK denetimiyle ilgili de “Kimseye acımasınlar” tepkisi gösterdi.

“Herkesin hakkını yiyor demek”

“Hangi belediyede varsa; ben sadece CHP demiyorum, AK Parti’de de varsa çıksın, MHP’de de varsa ortaya çıksın” sözleriyle açıklamalarına başlayan Altınkeser, “Hangi belediyede bir bankamatik varsa gereği yapılsın. Eğer benim bir arkadaşım varsa ve haksız yere belediyede çalışıyor gibi gösterilip kamunun parasını haksız yere alıyorsa hem benim hem de diğer herkesin hakkını yiyor demektir. Belediyede çalışıp 70 bin lira, 80 bin lira hatta 100 bin lira maaş alıyor, bir de üstüne işe gelmiyorsun. Böyle bir durum olabilir mi? Kimse kamunun malından haksız yere kazanç elde edemez” dedi.

“Sendika başkanı nerede? Açıklama yapsın”

“Maaş aksadığında grev yapıp insanları pislikle korkutuyorsunuz” sözleriyle devam eden MHP’li Altınkeser, “İzmir halkını çevreyi temizlememekle, pislikle baş başa bırakmakla ilgili korkutuyorsunuz. Bakın, ‘Maaş alamıyoruz’ dediniz, grev yaptınız. Şimdi maaşlar verildi. ‘24 saatte Buca’yı temizleriz’ diyen sendika başkanı nerede?’ çıksın, bu konuda açıklama yapsın. 10 gündür temizleyemediniz Buca’yı. İlçeyi resmen pislik götürüyor” ifadelerini kullandı.

“Burada bir iş var demektir…”

Normal şartlarda orta ölçekli bir ilçenin dahi 395 personelle yönetilebileceğinin altını çizen Altınkeser, “Siz 395 personelle ilçeyi temizleyemiyorsanız burada bir iş var demektir. Demek ki 395 tane kadrolu temizlik personelin yok Buca’da” dedi.

“Kim varsa tek tek tespit etsinler”

SGK’nın ilçede başlattığı denetimlerin de sorulması üzerine Altınkeser, “SGK’nın müfettişleri kimseye acımasın, kim varsa hepsini tek tek tespit etsinler. Denetim sonuçlarının da en kısa sürede kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.