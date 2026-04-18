Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir’in kalbi Konak’taki Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi üniversiteli gençlerin enerjisiyle resmen can buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun iş birliğiyle hayata geçen ‘Aynı Işığın Altında’ Üniversite Tiyatro Festivali şehre dinamizm getirdi. Farklı kampüslerden bir araya gelerek tiyatroseverleri aynı sahnede buluşturan organizasyon, üç gün boyunca hem dayanışma ruhunu perçinledi hem de sanatsal görüntülere ev sahipliği yaptı.

Üç günlük sanat şöleninde görkemli final

Etkinlik, Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nca hazırlanan ‘Ada’ isimli oyunla başladı. Festivalin ikinci gününde de İzmir Şehir Tiyatroları genç sanatçılarla birlikte ‘Doğaçlama Tiyatro Teknikleri ve Uygulaması’ üzerine interaktif bir atölye düzenledi. Daha sonra ise İstanbul Medipol Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Tiyatrolab) ‘Öksüzler’ isimli oyunla sahne alarak büyük beğeni topladı. Sanat şölenine ‘final günü’ damgasını vurdu.

Alkışları silip süpürdüler

Manisa Celal Batar Üniversitesi Kültür ve Sanat Topluluğu ‘Müfettiş’ oyunuyla alkışları silip süpürürken kapanış ise Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Tiyatro Topluluğu’ndan geldi. DEÜ’li gençler Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinden “Lüküs Hayat” ile finale damgasını vurdu.

Genç İzmir’in yıl boyu süren eğitim, sanat ve gönüllülük projeleriyle üniversitelilere alan açmaya devam edeceği ve güncel duyurularını sosyal medya mecraları üzerinden paylaşmayı sürdürecekleri belirtildi.