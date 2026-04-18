Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi dün Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT'un 2025 yılı faaliyet raporuna ilişkin görüşmeler devam ederken mecliste tansiyon yüksekti. Söz alan AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, konuşmaya başlaması sırasında CHP sıralarından 'susar mısınız' sesleri yükseldi. Yıldır ise, " söz almadan neden konuşuyorsunuz? Herkesi uyarıyorum" diye meclis sıralarına bağırdı.

"Beğenmediğiniz Soyer bile..."

AK Partili Dilaver Kişili sözlerinde devam ederek, " Kimsenin İzmir’i kötülediği yok. İzmir’i kötü hale getirdiniz. Performans değerlendirmesi, faaliyet raporu bu mecliste 2 yıllık geçmiş demek. Cemil Tugay ve yönetiminin iki yıllık performansı. Bu şehrin değişikliği için aynı has aynı tamam bile diyemiyoruz. Geriye giden şehirden bahsediyoruz. Sokağın gerçeği var bu şehirde. Siz elinizi taşın altına koymayıp sadece gölgesini büyütüp, gölgeyi de İzmir’e kabus ettiniz. Gelen gideni aratır mı dedik, 2 yılda arattınız. Bu değişim rüzgarı ile geldi. Bize çok çalışmak yakışır ve şehirlerde. Cemil Tugay çok çalışmak dışında ne yaptı? Ben delik deşik biz İzmir görüyorum. Beğenmediğiniz Tunç Soyer’in rakamlarıyla… AK Parti falan değil, CHP’li belediye başkanlarının karşılaştırması bu. Tunç Soyer sizin 5 katınız asfalt yaptı. Diğer tarafta işçisine parmak sallayan Tugay gördük. Eğer bu tavırla devam ederseniz işinizden alıkoyarım dediği videolar var. Cemil Tugay’ın tahammülü yok. Tugay X’ini açsın. Arkadaşımız paylaşım yaptı diye engelledi. Eleştiri yapan herkesi engelleyen belediye başkanından bahsediyoruz” dedi daha sonra mikrofonu kapatıldı. Söz alan Meclisbaşkanvekili böyle bir şey yok, konuşmalarınıza dikkat eder misiniz?” dedi. Tekrar konuşmasına izin verilen Kişili, “ Bu şehirde belediye başkanı olmak sadece asfalt yapmak mıdır, sadece sosyal belediyecilik yapmak mıdır? Tahammül etmektir. Bu halk burada sizi irade için seçti. Bize de eleştiri hakkını verdi. Niye zorunuza gidiyor. Körfez kokmuyor mu, balıklar ölmedi mi? Tugay’ın son iki yılı ölü balıklarla. Bu bir performanstır. Bir miras yedicilik yaptınız” dedi.

“Topu çevirip başkasının üstüne atan bir belediye başkanı gördük”

2 yılda hiçbir performans gösterilmediğini söyleyen Kişili, “ Çiğli 4. Fazı açtınız. Master plan olarak hayata geçirdiğiniz tek şey. O da Tugay’a ait değil. Hazırdı, kurdeleyi kesti. Son 2 yılda hiçbir performans göstermediniz. 2 yılda asılsız, astarsız bolca kelam edildi. Onun dışında hiçbir faaliyet gösterilemedi. Yapamadı, beceremedi, yapamadığı her işte bahane bulan, topu çevirip başkasının üstüne atan bir belediye başkanı gördük. Bu şehirde çok daha fazla ileriye gidilebileceğini düşünmüyoruz. Biz bunları söylerken de Tugay’ın tahammülsüzlüğünü gördük” şeklinde konuştu.