Son Mühür- İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) 17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasal düzenlemeye ilişkin İnciraltı ve Bahçelerarası bölgelerindeki toprak sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Dernek, mülkiyet haklarını doğrudan etkileyen yeni mevzuatın detaylarını paylaşarak mülk sahiplerine hukuki süreçlerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İNDEGER tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin bölgedeki bazı hisseli parseller açısından milat niteliğinde değişiklik getirdiğini ancak tüm hisseli taşınmazları kapsamadığını belirtti. Yeni düzenlemenin uygulama sınırlarına dikkat çeken İNDEGER, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi;

"Düzenleme yalnızca, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edindiği ve parselde mirasçılar dışında herhangi bir üçüncü kişinin pay sahibi olmadığı taşınmazlar için geçerlidir. Eğer parsel içerisindeki hisselerden herhangi biri daha önce üçüncü bir kişiye satılmış, devredilmiş veya mirasçılar dışında bir pay sahibi oluşmuş ise, bu taşınmazlarda mevcut genel hükümler uygulanmaya devam edecektir."

Taşınmazlar satış için mirasçılar arasında ihaleye çıkacak

Açıklamada şartları taşıyan taşınmazlarda açılmış veya ileride açılabilecek ortaklığın giderilmesi davalarında toprak sahiplerinin lehine yeni bir dönemin başladığı beliritildi. yeni mevzuata göre mahkemenin satış kararı vermesi halinde taşınmaz ilk aşamada yalnızca mirasçı paydaşlar arasında ihaleye çıkacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yeni düzenlemeye göre, bu şartları taşıyan taşınmazlarda açılmış veya ileride açılabilecek ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında, mahkemenin satış kararı vermesi halinde taşınmaz ilk aşamada yalnızca mirasçı paydaşlar arasında ihaleye çıkarılacaktır. Böylece mirasçılara, taşınmazı öncelikle kendi aralarında satın alma imkânı tanınmıştır. İlk ihalede satış gerçekleşmemesi halinde ise ikinci aşamada ihale genel hükümlere göre gerçekleştirilecek ve üçüncü kişiler de ihaleye katılabilecektir. Bu nedenle, özellikle miras yoluyla hissedar olunan taşınmazlarda bu yeni düzenlemenin bilinmesi önem arz etmektedir. Bölgemizde ortaklığın giderilmesi davası bulunan veya ileride böyle bir dava açılması muhtemel olan toprak sahiplerimizin, bu düzenlemeyi dikkate almalarını ve gerektiğinde hukuki destek almalarını tavsiye ederiz. İnciraltı Gelişim Derneği ( İNGEDER) olarak , bölgemizi ilgilendiren tüm yasal gelişmeleri yakından takip ederek toprak sahiplerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca son dönemde yaşanan gelişmeler, İnciraltı ve Bahçelerarası’nda toprak sahipleri olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin, süreci doğru bilgiyle takip etmenin ve haklarımıza birlikte sahip çıkmanın her zamankinden daha önemli olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."