İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısında ulaşıma zam kararı çıktı. Milyonlarca İzmirliyi ilgilendiren yeni fiyat tarifesi 1 Nisan 2026 itibarıyla tüm şehirde uygulanmaya başlayacak. Hem şehir içi otobüs ve raylı sistemleri hem de deniz ulaşımı ile özel taşımacılığı kapsayan bu kapsamlı güncelleme, vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyecek.

İZMİR TOPLU TAŞIMA VE İZBAN BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İzmir'de ESHOT, metro ve tramvay gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesi değişti. Yeni kararla birlikte:

Tam bilet: 30 TL'den 35 TL'ye

30 TL'den 35 TL'ye Genç (Öğrenci) bileti: 15 TL'den 17,50 TL'ye

15 TL'den 17,50 TL'ye Öğretmen bileti: 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseldi.

Mesafe bazlı ücretlendirme yapılan İZBAN hattında ise fiyatlar şu şekilde güncellendi:

İZBAN Tam biniş: 30 TL'den 40 TL'ye

30 TL'den 40 TL'ye İZBAN Genç biniş: 12,50 TL'den 16,50 TL'ye

12,50 TL'den 16,50 TL'ye İZBAN Öğretmen binişi: 22,15 TL'den 29,50 TL'ye çıktı.

İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kilometre başına alınan ilave ücret tam bilette 1,50 TL, genç ve öğretmen biletlerinde ise 0,65 TL olarak uygulanacak.

İZMİR FERİBOT (ARABALI VAPUR) ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bostanlı - Üçkuyular hattında sefer yapan arabalı vapurların (feribot) taşıma ücretleri de zamdan nasibini aldı. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:

Motosiklet: 75 TL'den 90 TL'ye

75 TL'den 90 TL'ye Otomobil: 200 TL'den 240 TL'ye

200 TL'den 240 TL'ye Orta sınıf araç: 400 TL'den 480 TL'ye

400 TL'den 480 TL'ye Otobüs ve Kamyon: 900 TL'den 1.080 TL'ye

900 TL'den 1.080 TL'ye TIR: 1.250 TL'den 1.500 TL'ye ulaştı.

İZMİR'DE TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ VE TAKSİMETRE NE KADAR OLDU?

İzmir'deki taksi ve servis ücretlerinde de artışa gidildi. Taksimetre açılış ücreti 30 TL'den 34,50 TL'ye, kilometre başı ücret ise 43 TL'den 49,50 TL'ye fırladı. Vatandaşların en çok kullandığı kısa mesafe (indi-bindi) taksi ücreti ise 150 TL'den 180 TL'ye yükseldi.

Ayrıca öğrenci servislerine yüzde 5, personel servislerine ise yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapıldı. Öte yandan, kentteki taksi sorununu çözmek amacıyla merkeze 100, çevre ilçelere ise 115 olmak üzere İzmir'e toplam 215 yeni taksinin kazandırılması kararlaştırıldı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA İNDİRİMLİ Mİ?

Zam haberlerinin yanı sıra meclisten yaklaşan tatil dönemi için bir de indirim kararı çıktı. 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca İzmir'de toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Havalimanı, Baykuş hatları, İZDENİZ arabalı vapur geçişleri ve Bilet 35 gibi özel tarifeler ise bu indirimden muaf tutulacak.