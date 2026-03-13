Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin koridorlarında yankılanan "görev değişimi" iddiaları devam ediyor. Nisan ayında yapılması planlanan yeni grup başkan vekili seçimleriyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Siyasi kulislerde, özellikle nisan ayında yapılacak seçimlerde Grup Başkanvekilliği koltuğuna Kemalpaşalı bir ismin oturup oturmayacağı merak konusu olurken, Tugay mevcut yönetimdeki "gerilim" söylentilerine noktayı koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile Grup Başkanvekili Altan İnanç arasında soğuk rüzgarlar estiği ve bu durumun bir yönetim krizine dönüştüğü iddialarına yanıt verdi. Tugay, “Kesinlikle böyle bir şey yok” dedi.

İnanç’ın yerine o isim mi gelecek?

CHP Grup Başkan Vekili görevine Altan İnanç’ın yerine Kemalpaşalı Meclis üyesi Ahmet Cemil Balyeli’nin geleceği iddialarının hatırlatılması üzerine de Tugay, “CHP İl başkanımız meclis grup başkan vekili olduğu için etik olarak öneri ondan gelir. Şu anda herhangi bir değişir mi… Şu anda verilmiş bir karar olmadığını söyleyebilirim” diye konuştu.