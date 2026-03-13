Son Mühür/Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda komisyondan gelen raporlar ve başkanlıktan gelen önergeler görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı ikinci meclis birleşiminde gündeme gelen toplu ulaşım ücret tarifesi, bugün yapılan görüşmede karara bağlandı. Komisyon toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, bugün yapılacak meclis oturumunda meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yeni ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kocabaş: Eshot ve i ZBAN zamları tam anlamıyla bir fırsatçılıktır

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı 3. Oturumunda, komisyonlarda CHP’nin oy çokluğu ile ESHOT’a yüzde 16, İZBAN’a da yüzde 33 zam oranı ile ilgili konuşan AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyon Üyesi Nail Kocabaş, ‘’ Sözlerimin sonunda söyleyeceğimi en başta ifade etmek istiyorum: Bugün gündemimize gelen ESHOT ve İZBAN zamları tam anlamıyla bir fırsatçılıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek ilk fırsatta ESHOT’a zam yapmaktadır. Bunu bir yere kadar anlamaya çalışabiliriz. Ancak elektrikle çalışan İZBAN’a yapılan yüzde 33’lük zammın ne akaryakıtla ne de ekonomik gerçeklerle bir ilgisi vardır. Hepimizin bildiği gibi İZBAN yüzde 50 ortaklı bir şirkettir. Yönetim kurulu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin görevlendirdiği bürokratlardan oluşmaktadır. Hatırlayacaksınız; geçtiğimiz Ekim ayında İZBAN Yönetim Kurulu’nun aldığı cüzi bir zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimince yeterli görülmemiş ve bu mecliste CHP’li üyelerin oylarıyla çok daha yüksek bir zam oranı uygulanmıştı. Biz o gün bu kürsüden açıkça uyarmıştık: “Bu zam yanlıştır, İzmirliye yük getirir.” demiştik. Nitekim ne oldu? Sadece bir ay sonra yaptığınız o fahiş zammı geri çekmek zorunda kaldınız. Bugün yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız.’’ dedi.

Trafiği raylı sistemle rahatlatmanız gerekirken, insanları raylı sistemden uzaklaştırıyorsunuz

AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş sözlerini şu şekilde sürdürdü;

‘’Evet, bölgemizde yaşanan savaş sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artışlar oldu. Ancak hükümetimiz, uluslararası krizlerin vatandaşımıza yansımasını azaltmak için ciddi sübvansiyonlar uygulamaktadır. Buna rağmen siz ilk fırsatta ESHOT’a yüzde 16 zam yaptınız. Fakat bununla da yetinmediniz; akaryakıtla hiçbir ilgisi olmayan, elektrikle çalışan İZBAN’a yüzde 33 zam getirdiniz. Km başına uyguladığınız zamlarla bu zam oranı daha da yükseliyor. Bu gerçekten akıl tutulmasıdır. Akaryakıtla çalışan araçlara yapılan zammın iki katını, elektrikle çalışan bir raylı sisteme uyguluyorsunuz. Üstelik ortada İZBAN Yönetim Kurulu’nun aldığı bir zam kararı da yok. Geçtiğimiz Ekim ayında sizi uyarmıştık. “Bu fahiş zamdan vazgeçin.” demiştik. Bir ay sonra geri adım attınız. Bugün aynı uyarıyı tekrar yapıyoruz: Fırsattan istifade ederek İZBAN’a getirmeye çalıştığınız bu zammı geri çekin. İzmirliyi deneme tahtası gibi kullanıp bir ay sonra karar değiştirmek yerine, bu hatadan daha meclisten geçmeden dönün. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. Bunun üzerine bir de “gittiğin kadar öde” sistemi ve zaten yüksek olan baz ücretler kısa mesafe yolcusunu tamamen sistem dışına itti. Sonuç ne oldu? İZBAN kullanım oranı düştü. Bugün İzmir’de trafik sadece sabah ve akşam saatlerinde değil, günün her saatinde kilitlenmiş durumdadır. Böyle bir şehirde yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Yani bir taraftan “trafik sorunu var” diyorsunuz, diğer taraftan trafiği rahatlatacak sistemi pahalılaştırarak yolcuyu raylı sistemden uzaklaştırıyorsunuz. Ortada ciddi bir çelişki vardır. Savaş nedeniyle akaryakıta zam geliyor diyorsunuz, akaryakıtla ilgisi olmayan İZBAN’a iki kat zam yapıyorsunuz. Trafiği raylı sistemle rahatlatmanız gerekirken, insanları raylı sistemden uzaklaştırıyorsunuz.’’

4 ayda yüzde 87 zam yaptınız!

Sadece 4 ay içerisinde İZBAN’a toplamda yüzde 87 zam yapıldığını belirten Meclis Üyesi Nail Kocabaş, ‘’ Nasıl mı? Geçtiğimiz Ekim ayında, İZBAN yönetiminin önerdiği zammın çok daha üzerinde bir artış yaparak kilometre başına uygulanan yüksek artışlarla baştan sona ücretin 115 TL’den 166 TL’ye çıkacağı bir düzenlemeyi bile aşarak, Kasım ayından geçerli olmak üzere 245 TL’ye kadar yükselttiniz. Bu kürsüden yaptığımız itirazlar sonrasında bir ay sonra bu fahiş zamdan geri adım attınız. Şimdi ise Nisan ayından itibaren geçerli olacak yeni zamla İZBAN’da baştan sona ücret 231 TL’ye çıkarılmış durumda. Yani tablo çok net: Ekim ayında yüzde 44, bugün ise yüzde 33 zam yaparak sadece dört ay içerisinde İZBAN’a toplam yüzde 87 zam yapmış oldunuz. Bu yönetim beceriksizliğinin bedelini ne yazık ki yine İzmirli hemşehrilerimiz çekiyor’’ dedi.

Karara göre ESHOT tam biniş ücretinin 35 TL’ye, öğrenci binişinin ise 17,5 TL’ye yükseltilecek. İZBAN hattında tam binişlerin 40 TL, öğrenci binişlerinin ise 16,5 TL olması yönündeki görüşler ağırlık kazanırken; feribot araç geçişlerinin 240 TL’ye, taksi ve personel taşımacılığı ücretlerinin ise yaklaşık yüzde 15 oranında artırılacak.

Taksilerde indi-bindi 172,50 TL

Belirlenen yeni tarifeye göre taksilerde de açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye yükselecek. Kilometre başına ücret 43 TL’den 49,45 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 150 TL’den 172,50 TL’ye çıkacak. Yeni tarife 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.