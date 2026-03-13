Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Körfezi'ndeki dip tarama çalışmaları sürerken Foçalı balıkçıların ağlarına tonlarca çamur takıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. İç körfezden çıkarılan malzemenin usulsüz boşaltıldığını öne süren balıkçılar maddi kayba uğradıklarını belirtirken, tarama operasyonunu yürüten DGN Denizcilik’in sahibi Ali Doğan, balıkçıların Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi önündeki sığ sularda avlandığını iddia etti.

“Liman başkanlığı ile görüştüler”

Tartışmalara dair değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuyu İZSU ve Liman Başkanlığı ile koordine ettiklerini dile getirdi. Denetim yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu hatırlatan Tugay, sürece dair şu bilgileri paylaştı: “Haber çıktığı zaman İZSU’daki arkadaşlarımızla görüştüm ve onlar da ilgilendiler. Liman Başkanlığı ile görüştüler. Körfezin denetimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda. Denetimi yapan kurumlarla konuştuk ve firmanın bir hata yapmadığı kanaatine vardık. Yine de firmayı dikkatli olması konusunda uyardık.”

“Balık ağından çamur çıkabilmesi için…”

Balıkçıların şikayetlerini yorumlayan Başkan Tugay, teknik bir değerlendirme yaparak sığ su ihtimaline dikkati çekti. Tugay, “Bir durumun yanlış aksettirildiğini düşünüyorum. Herhangi bir balık ağından çamur çıkabilmesi için sığ bir alanda çalışmalarını yürütüyor olması lazım. O zaman gerçekten Çiğli Arıtma’nın yakınlarında sığ olan bölgede balık avlanmaya çalışılmış görüşü daha gerçekçi geliyor” dedi.

Sorumluluk alanlarına dair net bir çerçeve çizen Tugay, denetim mekanizmasının işlediğini vurgulayarak şunları ekledi: “Biz yakından takip ediyoruz ama bu işler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izni ve kontrolü altında yapılıyor ve böyle bir hatanın yapıldığını düşünmüyorum.”

“Oradan yenen balıklar ne kadar sağlıklı…”

İç körfezde gerçekleştirilen avcılık faaliyetlerine karşı mesafeli bir tutum sergileyen ve halk sağlığı uyarısında bulunan Tugay, “İç körfezde balık tutmak normalde yasak. Bu tedbirleri emniyetin alması gerekiyor. Açıklamalarımda iç körfezde balık tutulmasını önermediğimi söyledim. İç körfezde balık avlandığını görüyoruz. Oradan yenen balıkların ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum. Bunlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın inceleme yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Körfez temizleniyor epey iyi gidiyor”

Körfezdeki genel duruma dair iyimser bir tablo çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, temizlik çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirterek sözlerini şu sözlerle tamamladı: “Körfez temizleniyor, epey iyi gidiyor. Körfezden aldığımız numuneler üzerinden bunu söylüyorum. Epey bir düzeldi ve düzelmeye devam ediyor. Tamamen temizlenmesi uzun süre alacak. Tamamen temizlendi dediğimiz zamana kadar dikkat etmek gerekiyor.”