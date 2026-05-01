Son Mühür/ Beste Temel- Hıdırellez heyecanını her sene olduğu gibi sokağa taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs akşamı için dopdolu bir program planladı.

Dileklerin gül ağaçlarına takılacağı, ateşlerin üstünden atlanacağı bu özel gece, kenti adeta bayram havasına çevirecek.

Kültürpark’ta bahar şenlikleri başlıyor

İzmir'in kilit noktası Kültürpark, bu pazar kapılarını baharın en güzel müjdecisi olan Hıdırellez için açıyor. Saatler 19.00’a geldiğinde çim alan üzerinde başlayacak olan etkinlikler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek.

Sahne hiç boş kalmayacak

Eğlencenin her an sürmesi için düzenlenen gecede, müzik dünyasının sevilen isimleri ve yerel yetenekler sahne alacak. İşte o isimler,

Ritim ve enerji: Turan Mamay koordinatörlüğünde "Düm Tek Şenlik Var" topluluğuyla geceye hızlı bir giriş yapılacak.

Roman rüzgarı: Çılgın Cemal ve Fulya Atıl ile hareketli anlar sizi bekliyor.

Balkan ezgileri: Rumeli Orhan Kemal, en sevilen göçmen şarkılarıyla Kültürpark'a gelenleri coşturacak.

Görsel şölen: Auraks Dans Ekibi ve Tepecik Müzisyenler Derneği, performanslarıyla geceye damga vuracak.

23.00'te ateşin üzerinden atlanacak

Hıdırellez denince akla gelen gelenek, ateş üstünden atlama ritüeli gecenin bitimine damga vuracak. Saat 23.00'te yakılacak büyük Hıdırellez ateşiyle birlikte Roman Ateşi Dans Grubu’nun gösterisi başlayacak.