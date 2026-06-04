İzmir’de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde kente özgü lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler vatandaşlara tanıtıldı. “Bir Sofrada Miras” temasıyla düzenlenen organizasyonda İzmir mutfağının geleneksel tatları vatandaşlarla bir araya gelirken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Kültür Sanat Fabrikası’nda renkli etkinlik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Konak'ta bulunan İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda İzmir’e özgü coğrafi işaretli ürünler ile geleneksel yemekler ziyaretçilere sunuldu. Vatandaşlar hem yöresel tatları deneyimleme fırsatı bulurken hem de Türk mutfak kültürüne dair bilgiler aldı.

“Toplumsal hafızayı taşıyor”

Programın açılışında açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Türk mutfağının yalnızca yemeklerden oluşmadığını ifade ederek mutfak kültürünün toplumun yaşam biçimini, geleneklerini ve aile bağlarını da yansıttığını vurguladı.

Yöresel tatlar ikram edildi!

Etkinlik çerçevesinde İzmir mutfağının öne çıkan lezzetleri misafirlere sunuldu. Coğrafi işaretli ürünler arasında zeytin, zeytinyağı, tulum peyniri, nohutlu ekmek ve enginar kendine yer buldu.

“Farklı kültürlerin izlerini taşıyor”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise açıklamasında Türk mutfağının tarih boyunca farklı medeniyetlerin katkısıyla şekillendiğini söyledi.

Türk mutfağının yaşayan ve gelişen bir kültür olduğunu ifade eden Kestelli, Anadolu’dan geçen medeniyetlerin bıraktığı izlerin Türk kültürüyle harmanlanarak yeni lezzetlere dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

