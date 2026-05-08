İzmir’in Bayındır ilçesinde önemli bir proje hayata geçirildi. “İlk Mektubum Mehmetçiğe” projesi, ilkokul öğrencilerine önemli anlar yaşattı. Okuma yazmayı yeni öğrenen minik öğrenciler, Mehmetçiğe mektuplar yazdı. Askerlerden gelen cevaplar, okulda duygu dolu anlar ortaya çıkardı.

İlk mektup! Mehmetçiğe yazdılar

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde Bayındır’daki Yusuflu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını askerlere yazdılar.

Minik öğrencilere sürpriz cevap!

Öğrencilerin yazdığı mektupları askerler okurken, çocukların mektupları da cevapsız bırakılmadı. Mehmetçik tarafından yazılan cevap mektupları, askeri personel eşliğinde öğrencilere ulaştırıldı.

Okul bahçesinde bando konseri!

Etkinlik çerçevesinde Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu da okulda konser gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımına eşlik eden öğrenciler, marşlar da söyledi.

“Çok güzel duygular yaşadı”

Okul Müdürü Süleyman Yörük, açıklamalarda bulundu. Yörük, projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Askerlerin okulu ziyaret ederek projeyi öğrencilere söylediğini ifade eden Yörük, öğrencilerin ilk kez yazdıkları mektupların anlamlı bir karşılık bulduğunu da sözlerine ekledi.

Yörük, “Öğrencilerimiz mektuplarını büyük heyecanla yazdı. Mehmetçik de onlara cevap gönderdi. Çocuklarımız çok güzel duygular yaşadı. Etkinlik çeşitli hediyelerle sona erdi” dedi.