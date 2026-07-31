Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir düzenini sağlamak ve kamusal alanların amacına uygun kullanılmasını temin etmek amacıyla kapsamlı bir denetim başlattı. Çalışmaların ilk adresi ilçenin en hareketli ticaret merkezlerinden biri olan Atasanayi bölgesi oldu.

Ekipler sahadaki denetimlerde hem yaya güvenliğini tehlikeye atan kaldırım işgallerini ortadan kaldırdı hem de bölgedeki dükkanları mevzuat konusunda bilgilendirdi. Vatandaşlardan gelen bildirimleri de dikkate alan zabıtalar, semt pazarlarındaki terazileri de inceledi.

Kaldırımları kapatan tabela ve lastikler toplandı

Atasanayi bölgesindeki denetimlerde, kaldırımlara kurallara aykırı şekilde yerleştirilen reklam tabelaları, uyarı levhaları ve araç lastikleri tek tek tespit edildi. Yaya geçişini doğrudan engelleyen ve bölgede görüntü kirliliği yaratan bu malzemeler zabıta ekiplerince alandan kaldırıldı.

Ekipler, kamusal alanların özel mülk gibi kullanılmasına izin verilmeyeceğini hatırlattı. İşletme sahipleri mevcut mevzuat hükümleri hakkında uyarıldı. Kurallara uymamakta direnen ve aykırı uygulamaları sürdüren dükkanlar hakkında ise yasal işlem yapıldı. Müdahalenin ardından Atasanayi’deki kaldırımlar yeniden yayaların güvenle yürüyebileceği hale getirildi.

Pazarlarda tezgah üstü terazi kontrolü

Zabıta ekiplerinin bir diğer durağı ise mahalle pazarları oldu. Vatandaşların ilettiği talepler doğrultusunda semt pazarlarında terazi denetimi gerçekleştirildi.

Tezgahlarda kullanılan tartı aletleri tek tek kontrol edildi. Alışveriş yapan vatandaşların aldıkları ürünün ağırlığını net şekilde görebilmesi için terazilerin görünür noktalara yerleştirilmesi istendi. Kurallara uygun hareket eden esnafa teşekkür eden ekipler, pazar yerlerinde şeffaf alışveriş ortamını sağlamak adına denetimlerin süreceğini bildirdi.

Başkan Yıldız: "Tüm mahallelerde devam edeceğiz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmaların amacının kentin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamusal alanlar tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanıdır. Kaldırımların işgal edilmesine ve görsel kirlilik oluşturan uygulamalara izin vermeyeceğiz. Denetimlerimizi yalnızca Atasanayi ile sınırlı tutmayacak, ilçemizin tüm mahallelerinde sürdüreceğiz. Semt pazarlarımızda da hem vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi hem de esnafımızın kurallara uygun hizmet vermesi için kontrollerimize devam ediyoruz. Daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Çiğli için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

