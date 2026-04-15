Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleşecek. Toplantının gündemine Buca eski cezaevi alanına ilişkin imar planları yeniden geliyor.

Birinci birleşimde yapılan itirazlar sonrası tekrar ele alınan madde kapsamında Buca ilçesi İnönü mahallesinde bulunan ve büyük bölümü İller Bankası'na ait olan alana ilişkin imar planı değişikliği görüşülecek.

Buca Belediyesi tarafından önce uygun bulunan plan değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi imar ve bayındırlık komisyonu tarafından değerlendirildi. Komisyon, imar planına askı sürecinde yapılan itirazları, kamuoyu hassasiyeti ve kamu yararı doğrultusunda dikkate aldı.

Bu kapsamda imar planı değişikliğinin iptal edilerek, 2024 yılının Ocak ayında onaylanan palan kararlarının geçerli sayılmasına karar verdi. Bu nedenle söz konusu imar planı değişikliği önerisi komisyonlarda oy çokluğuyla uygun bulundu.

İlgili komisyon raporu, bugün gerçekleşecek mecliste üyelerin görüşüne sunulacak.

İlgili komisyon raporu şu şekilde;

"Buca Belediye Meclisinin 04/02/2026 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; İller Bankası A.Ş.’nin yazısı ekinde bulunan Buca ilçesi, İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyetinin büyük bölümü İller Bankası A.Ş’ye ait olan 673 ada 12, 101, 166, 171, 172, 173, 175, 177, 190, 202, 213, 222 parseller; 7229 ada 27, 28 parseller ile 7240 ada 1, 2, 3, 31 ve 32 parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca “12/01/2026 tarihli ve 04.32 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların kamuoyu hassasiyetleri ve kamu yararı dikkate alınarak oyçokluğu uygun bulunduğundan, bu kapsamda 12/01/2026 tarihli ve 04.32 sayılı Meclis Kararını iptal ederek, 10/01/2024 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarının geçerli olmasına karar verildiğinden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin” oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2954765)"