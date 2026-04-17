Son Mühür- Bölgesel gerilimin etkisinde yaşanan sıkıntılara el atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen haberlerin turizmcilere büyük moral verdiğini açıkladı. Turizmciler adına hem başkana hem de meclis üyelerine teşekkür eden İşler alınan kararın turizmciler için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Mart 2026’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası Basın Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, kent ve bölge turizmini desteklemek amacıyla turizm sektörüne yönelik su ve atık su tarifelerinde indirime gidileceğini açıklamıştı. Söz konusu düzenleme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

"Turizmcide moraller yükselmeye başladı"

ETİK Başkanı Mehmet İşler, mecliste alınan kararlara; "Küresel rekabet, ekonomik dalgalanmalar, siyasi ve askeri çatışmalar, maliyet baskıları ile sektörel daralmaların yoğun şekilde yaşandığı çok hassas bir dönemde, İzmir turizmi ve turizmcisine verilen destek için Başkan Cemil Tugay ve çok değerli meclis üyelerine teşekkürlerimizi sunarım.

Cemil bey, Turizm Konseyi’ni kurmasıyla birlikte, sektöre, büyütecek ve İzmir turizmini geliştirecek bir vizyon yüklemeye başladı. Açıkladığı destek paketleri, sektör mensuplarından tam not aldı. İzmir turizmi doğru ellerde fikri yerleşmeye, turizmcide moraller yükselmeye başladı." dedi.

"Bu yaklaşım devam ederse İzmir turizmde sıçrama yapar"

Su ve atık su indiriminin yanı sıra İZMAR Depo uygulamasına da değinen İşler, “Su ve Atık Su bedellerinde yüzde 50 indirim öngören kararın yanı sıra, bir diğer önemli proje olan İZMAR Depo uygulaması da, özellikle otel ve restoranlar için büyük avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

Uygulama ile et, süt, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünlerinin daha uygun fiyatlarla ve sağlıklı koşullarda temin edebileceğimizi öngörüyoruz. Kruvaziyer turizmine yönelik olarak planlanan BİSİCAB Projesi’nin de İzmir adına önemli bir vizyon ortaya koyduğunu söyleyebilirim.

Çevreci ve yenilikçi ulaşım çözümlerinin turizme entegre edilmesi, İzmir’in uluslararası turizmde rekabet gücünü arttırır. Bu tür projeler, şehrin marka değerine doğrudan katkı sağlar. İzmir turizminde yıllardır beklenen adımlar peş peşe atılmaya başlanmıştır.

Başkanın sahaya inmesi sektörü umutlandırmış ve hareketlendirmiştir. Bu bir başlangıçtır. Bu yaklaşım devam ederse İzmir turizmde sıçrama yapar. Biz sektör olarak doğru adım atan herkesin yanındayız. Sayın Başkan’ın ortaya koyduğu bu vizyonun da yanındayız." ifadelerini kullandı.