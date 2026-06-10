Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Temiz Park” etkinliği örnek anlara sahne oldu. Katılımcı gönüllüler, parkları atıklardan arındırırken çocuk oyun gruplarını da sirke ve arap sabunuyla temizleyerek örnek davranış sergiledi.

İzmir'de çevre bilincini ve ortak yaşam alanlarını koruma kültürünü güçlendiren buluşmada, örnek bir dayanışma sergiledi.

Tamamen hijyen ön plana alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent parklarını her yaştan İzmirliler için daha canlı ve işlevsel hale getirmek amacıyla başlattığı “Parkta Etkinlik Var” programı, “Temiz Park” etkinlikleriyle sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İzmir Doğaseverler topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde parklar atıklardan arındırılırken, çocuk oyun grupları da sirke ve arap sabunuyla temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Geçmişte de İnciraltı Kent Ormanı, Demokrasi Meydanı, Susuzdede Parkı, Hasanağa Bahçesi ve Peynircioğlu Deresi’nde düzenlenen etkinliklerin son durağı ise Karşıyaka’daki Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı'ydı.

Çocuklar için her şey tertemiz yapıldı

Parkta bir araya gelen İzmirli gönüllüler, çevredeki atıkları toplayarak doğanın korunmasına katkı sundu. Temiz Park etkinliği kapsamında çocuk oyun alanları da sirke ve arap sabunuyla temizlenerek hijyenik hale getirildi. Etkinlik, çocuklar ve ailelerde çevre bilincinin, ortak yaşam alanlarını koruma alışkanlığının ve gönüllülük kültürünün gelişmesine katkı sağladı.

Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini destekleyen çalışma, kent yaşamında çevre farkındalığının güçlenmesine de örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, gönüllü doğaseverlerle birlikte kentin parklarında, sahillerinde ve yeşil alanlarında çocuklara ve ailelere yönelik çevre farkındalığı etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor.

