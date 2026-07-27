İzmir'de CHP'den Yeni Parti'ye yönelik istifa süreci Urla'yı da etkisi altına aldı. CHP Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, gerçekleştirdiği basın toplantısında ilçe örgütünün önemli bir bölümünün partiden ayrıldığını duyurdu. Yalaz, gerçekleştirmiş olduğu açıklamada ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte hem görevlerinden hem de CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu. Basın toplantısı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda isim katıldı!

Urla'da düzenlenen açıklamaya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın dışında önceki dönem Kültür Bakanı Suat Çağlayan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eski CHP İzmir İl Başkanı Alaaddin Yüksel, eski belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katılım sağladı.

"Tamamı istifa etti"

Ahmet Bahri Yalaz, istifaların sadece ilçe yönetimiyle sınırlı kalmadığını ifade ederek CHP Urla Belediye Meclis Grubu'nda görevini sürdüren 23 belediye meclis üyesinin tamamının da parti üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Yalaz, bahse konu olan isimlerin bundan sonraki siyasi çalışmalarını Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde kurulmuş olan Yeni Parti bünyesinde devam ettirileceğini belirtti.

"Vazgeçmiyoruz"

Açıklamasında CHP bünyesi altında uzun yıllar mücadele ettiklerini ifade eden Yalaz, siyasi çizgilerinin her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Partiden ayrılma kararının kolay alınmadığını ifade eden Yalaz, bunun kişisel değil, siyasi bir tercih olduğunu ifade ederek Cumhuriyet, demokrasi ve sosyal adalet mücadelesini farklı bir siyasi yapı altında devam ettireceklerini belirtti.

"Tarihi bir başarı elde ettik"

31 Mart 2024 yerel seçimlerine de vurgu yapan Ahmet Bahri Yalaz, Urla'da yüzde 70,2 oy oranıyla önemli bir başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi. Yalaz, Selçuk Balkan'ın belediye başkanı olduğunu, belediye meclisindeki 25 sandalyenin 23'ünü CHP'nin kazandığını ifade ederek, bu neticenin Urlalıların Cumhuriyet değerlerine verdiği desteğin göstergesi olduğunu ifade etti.

"Bu anlayışla devam edemeyiz"

Parti içerisinde örgüt iradesinin yeterince göz önüne alınmadığını iddia eden Yalaz, Türkiye'nin ekonomik sorunlar, adalet, hukuk ve demokrasi alanında önemli sınamalardan geçtiğinin altını çizdi.

Yeni Parti çağrısı!

Konuşmasının son kısmında demokrasi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sistem vurgusunda bulunan Ahmet Bahri Yalaz, siyasi mücadelelerini Yeni Parti çatısı altında devam ettireceklerini söyledi.