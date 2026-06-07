Son Mühür- Ceza infaz personeli, Türkiye genelinde ilk kez kendilerine adanan özel bir günü kutlamanın heyecanını yaşıyor. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında İzmir, sabahtan gece yarısına kadar uzanan bir etkinlik zincirine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başlayan kutlamalar, konserler ve Türkiye'de bir ilke imza atan açılışlarla taçlandı. Sahadaki gizli kahramanların emeği bu kez alkışlarla buluştu.

"Buralar sadece dört duvardan ibaret değil"

Kutlamaların ilk durağı olan Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı dünyasının ve ceza infaz kurumlarının üst düzey yöneticileriyle birlikte personeli selamladı. Başsavcı Yeldan, cezaevlerinin sadece birer barınma alanı olarak görülmesinin haksızlık olacağını belirtti. Bu kurumların aslında birer rehabilitasyon, eğitim ve suçluyu topluma kazandırma merkezi olduğunu vurgulayan Yeldan, en büyük payın infaz koruma memurlarına ait olduğunu söyledi. Görev başında şehit düşen personeller de unutulmadı. Onlar için dualar edildi.

Adliyede plaket, cezaevinde fidan mesaisi

Resmi törenin ardından kalabalık İzmir Adliyesi’ne geçti. Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda kurumların faaliyetlerini anlatan özel bir belgesel gösterimi yapıldı.

Mesleğinde fark yaratan ve üstün başarı gösteren 15 personele Başsavcı Yeldan tarafından başarı plaketleri takdim edildi. Hemen ardından adliye koridorlarında mahkumların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi açıldı. Programın öğleden sonraki adresi ise Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu oldu.

Burada şehitlerin ruhuna mevlid okutuldu, aşureler dağıtıldı ve kurulan yeni meyve bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu.

Türkiye'de bir ilk

Günün en stratejik ve vizyoner adımı ise İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında atıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan "Genç Ofis" kapılarını açtı.

Açılışa eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.

Tam 570 metrekarelik dev bir alana kurulan Genç Ofis, suça sürüklenmiş gençlerin kaderini değiştirmeyi hedefliyor. 29 yaşına kadar olan dezavantajlı genç yükümlüler ve çocukları burada müzik, el sanatları, kitap-kahve ve spor alanlarında kendilerini geliştirecek. Amaç, onların yeniden suç işlemesini engellemek ve sokağın tehlikelerinden korumak.

Bu anlamlı ve yoğun gün, akşam saatlerinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumu personelinin sahne aldığı muhteşem bir konserle son buldu.

