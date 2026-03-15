Son Mühür / Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda Gaziemir Semt Garajı’nda kurulan Ticari Araç Uygunluk Kontrol Merkezi, taksi ve minibüslerin belirlenen standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Uygulama, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda hayata geçirildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlayan merkezde, kentte faaliyet gösteren binlerce ticari aracın uygunluk denetimleri gerçekleştiriliyor.

5 bine yakın araç kontrol ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentte faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin 800 taksi ve 1 bin 200 merkez minibüsü denetime tabi tutuluyor.

Merkeze gelemeyen araçlar için ise mobil denetim ekipleri devreye giriyor. İlçelerde faaliyet gösteren ticari araçlar, belirlenen program doğrultusunda yerinde kontrol edilerek denetim sürecine dahil ediliyor.

Araçların her detayı inceleniyor

Taksi ve minibüsler, yıllık veya iki yıllık ruhsat başvuruları öncesinde kapsamlı bir teknik ve fiziki incelemeden geçiriliyor.

Denetimler sırasında şu kriterler kontrol ediliyor:

Araç rengi ve kaporta durumu,

Klimanın çalışıp çalışmadığı,

Taksimetrenin aktif olup olmadığı,

Sonradan eklenen ekipmanlar,

Koltuk ve döşeme düzeni

Standartlara uygun olmayan araçlara eksikliklerini gidermeleri için süre veriliyor. Gerekli düzenlemeler yapılmadan araçların ruhsat işlemleri tamamlanmıyor.

Eksikleri gideren araçlar yeniden denetleniyor

Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen ticari araçlar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tekrar kontrol sürecine alınıyor. Yapılan incelemeler sonucunda kriterleri karşılayan araçların ruhsat başvuruları işleme konuluyor.

Amaç hizmet kalitesini yükseltmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Taha Yiğit Tekin, uygulamanın temel amacının vatandaşların ulaşım hizmetlerinden daha yüksek memnuniyet duyması olduğunu belirtti.

Tekin, denetimlerin ardından uygun bulunan araçların ruhsat işlemlerinin başlatıldığını, eksik tespit edilmesi halinde ise sürücülere gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanındığını ifade etti.