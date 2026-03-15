Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, eğitim kenti Bornova’da öğrenim gören üniversite öğrencilerini Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya getirdi. Kısa süre önce kapılarını açan ve Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına sahip, genç yaşta vefat eden Gülşah Durbay’ın aziz hatırasını taşıyan gençlik merkezinde düzenlenen iftar yemeği, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin bizzat katılım gösterdiği programda, gençlerin hem sorunları dinlendi hem de geleceğe dair projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Samimi sohbetler ve müzik dolu bir akşam

Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, sadece bir yemek organizasyonu olmanın ötesine geçerek sosyal bir etkileşim platformuna dönüştü. İftar sofrasında öğrencilerle yan yana oturan Başkan Ömer Eşki, gençlerin akademik hayatları ve Bornova’daki yaşam koşulları hakkında görüşlerini aldı. İftarın ardından gençlerin gitar eşliğinde seslendirdiği şarkılara eşlik eden Eşki, kampüs dışındaki sosyal alanların artırılmasının öğrencilerin motivasyonu üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Başkan Ömer Eşki: "Gençlerin enerjisi Bornova’nın gücüdür"

Eğitim odaklı belediyecilik anlayışını her fırsatta dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin kendilerini kentte yabancı değil, evinde hissetmeleri için çalıştıklarını vurguladı. Eşki konuşmasında, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyecek vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti. Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’nin bu desteğin en somut örneği olduğunu belirten Eşki, Ramazan’ın bereketini kentin asıl sahibi olan gençlerle paylaşmaktan duyduğu onuru paylaştı.

Teknoloji ve ders çalışma alanları tek çatıda toplandı

Bornova’nın merkezinde, Ergene Mahallesi ve Tarihi Çarşı girişinde konumlanan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi, üç kata yayılan 250 metrekarelik kullanım alanıyla modern bir donanıma sahip. Merkez; sadece bir sosyalleşme alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını karşılayacak donatılarla zenginleştirildi. Bünyesinde barındırdığı 3D yazıcı atölyesi, yeşil perde stüdyosu, ücretsiz çamaşırhane hizmeti ve sessiz çalışma odalarıyla dikkat çeken tesis, Bornovalı gençlerin yeni dijital ve sosyal üssü olma niteliği taşıyor.