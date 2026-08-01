Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de etkisini artıran sıcak hava ve kuvvetli rüzgâr, orman yangını riskini yükseltti. İzmir İtfaiyesi 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmalar kapsamında 566 yangın ve 244 kurtarma operasyonu olmak üzere toplamda 810 olaya müdahale etti. Yangınlarda, 193 olayla ot yangınları ilk sıraya yerleşirken kurtarma çalışmaları kapsamında 119 can dostun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

“Yangın riskini artırıyor”

Sıcak havalarda kuru ot ve bitki örtüsünün kolaylıkla tutuşabileceğine değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, özellikle vatandaşı sigara izmaritlerini doğaya atmamaları noktasında uyardı. Cam şişe ve kırık camların da doğaya bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Karaman, “Güneş ışınlarının etkisiyle bu tür atıklar yangın riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda bırakılmamalı. Ayrıca, havai fişek, meşale ve benzeri ürünlerin yangın riski yüksek alanlarda kullanılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Küçük bir ateş kontrolden çıkabilir”

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması gerektiğinin altını çizen Karaman, sıcak ve rüzgarlı havalarda mangal, semaver ve kamp ateşi kullanılmaması çağrısında bulundu. Anız ve bahçe atıklarının yakılmaması gerektiğini de belirten Karaman, küçük bir ateşin rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrol dışına çıkabileceğini söyledi, “Özellikle ormanlık alanlara ve kuru otların bulunduğu bölgelere yakın yerlerde kaynak, spiral, kesme ve metal işleri mümkünse ertelenmeli. Zorunlu çalışmalarda ise su tankeri veya yeterli su, yangın söndürücü ve çalışmayı takip edecek bir gözcünün hazır bulundurulması gerekir. Tarım makineleri de kuru otların bulunduğu alanlarda dikkatli kullanılmalı çünkü motor ve egzoz sıcaklığı kuru otları tutuşturabilir” dedi.

Ev ve araçlarda da dikkatli olunmalı

Vatandaşların araç kullanırken de dikkatli olması gerektiğini belirten Karaman, araçların kuru otların üzerine park edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Sıcak egzoz sisteminin kuru otları tutuşturabileceğine dikkat çeken Karaman, ev ve yerleşim yerlerinde de önlemler alınması gerektiğini belirterek, “Evlerin çevresindeki kuru ot ve çalılar temizlenmeli, çatı ve oluklarda biriken kuru yapraklar uzaklaştırılmalı. Bahçe hortumu ve su kaynakları kullanıma hazır tutulmalı. Odun, tüp ve diğer yanıcı malzemeler bina duvarlarından uzakta muhafaza edilmeli. Elektrik hatlarında sarkma veya kıvılcım fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden ilgili elektrik dağıtım şirketine haber verilmeli. Arızalı elektrik ekipmanları kullanılmamalı. Jeneratör ve motorlu ekipmanlar kuru otlardan uzak alanlarda çalıştırılmalı. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın görüldüğü günlerde çok daha dikkatli olunmalı” diye konuştu.

Karaman ayrıca bu dönem piknik ve kamp planlarının da ertelenmesi gerektiğine değindi.

“Gelin, hep birlikte engelleyelim”

İzmir İtfaiyesi’nin olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Karaman, “Yangın veya duman gören vatandaşlar öncelikle güvenli bir noktaya geçerek vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalı. Yangına bireysel olarak müdahale edilmemeli ve can güvenliği riske atılmamalı. Tahliye uyarıları da gecikmeden yerine getirilmeli. Yangınla mücadelede en önemli adımlardan biri yangının çıkmasını engellemektir. Bir sigara izmariti, bir cam parçası, bir kıvılcım ya da söndürülmemiş bir köz, yıllarca büyüyen ormanlarımızı tehdit edebilir. İzmir İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Ancak ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Gelin, yangını söndürmek zorunda kalmadan önce çıkmasını hep birlikte engelleyelim” diye konuştu.