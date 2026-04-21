İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilerletilen detaylı soruşturma doğrultusunda hazırlanan iddianame, İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

24 yaşındaki sanık Doğuş Meşe yalnızca cinayetle değil, aynı zamanda gece vakti silahlı yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından da yargı önüne çıkarılacak.

Düzenlenen dosyada sanık için müebbet hapis cezasının dışında toplamda 19 yıla kadar ek hapis cezası talep ediliyor.

Araç kamerası o anları kaydetti

Olayın ayrıntıları, taksi içinde yer alan güvenlik kamerasının incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntülere göre sanık, önceden çalıştığı atölyeden valizini aldıktan sonra maktul Deniz Örer ile yol ücreti hakkında sohbet ediyor.

Yaklaşık olarak 700 TL tutacağı söylenen yolculuk için "1000 lirayı geçmez değil mi?" sorusunu yönelten Meşe’nin, sonrasında herhangi bir tartışma yokken silahını ateşlediği görülüyor.

İddianamede Deniz Örer’in cansız bedenini otomobilden yol kenarına terk eden sanığın, yağmaladığı taksiyle bir kadın arkadaşını yanına aldığı ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında belli olan saniyelerde, sanığın maktulün çantasındaki parayı zorla aldığı ve bu paranın bir bölümünü yanındaki kadına verdiği net bir şekilde görüldü.

"Küfür etti" savunması reddedildi

Sanık Doğuş Meşe’nin emniyet ve savcılık sürecinde söylediği "Bana küfür ettiği için vurdum" savunması, mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede "suçtan kurtulmaya yönelik bir çaba" olarak tanımlandı.

Görüntü ve ses kayıtlarına bakan savcılık, taksi şoförü Örer’in küfür etmesini gerektirecek herhangi bir durumun olmadığını, tam tersi sanığın planlı ve soğukkanlı olarak hareket ettiğinin altını çizdi.

İlk duruşma 23 Haziran'da görülecek

Tutuklu yargılanan Doğuş Meşe, 23 Haziran tarihinde İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk defa hakim önünde yargılanacak.