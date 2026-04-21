Diyarbakır odaklı harekete geçilen ve tam 41 bölgeyi kapsayan büyük yasa dışı bahis operasyonunda "Kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlamalarıyla harekete geçen polis ekipleri, Türkiye genelinde 111 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

111 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın kordine ettiği detaylı takip, büyük operasyonla tamamlandı.

Diyarbakır emniyetinin öncülüğünde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi yerlerin de yer aldığı 41 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon dahilinde, yasa dışı bahis paralarının transferine bağlantı sağlayan ve bu paraları sistem kapsamında "temizlemeye" çalışan 111 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin banka hesabında 35 milyardan fazla para bulundu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen kapsamlı inceleme raporuna göre, şebekenin banka hesaplarındaki işlem miktarı 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olarak kayıtlara geçti.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında elde edilen gelirin geri alınması için de kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen:

190 ayrı banka ve kripto para hesabı donduruldu.

Toplam ederi 10 milyon 750 bin TL’ye ulaşan 9 otomobil ve motosiklete el konuldu.

Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 değerli arsa için de mülkiyet tedbiri uygulandı.