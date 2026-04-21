Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda Kocaelispor karşılamasında aldığı beraberliğin ardından 25 Nisan'da kendi evinde Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Daha önce 35 kez karşı karşıya gelen iki kulübün müsabakalarında 13 kez sarı-kırmızılı, 13 kez kırmızı-beyazlı ekibin galibiyeti bulunuyor geriye kalan 9 maç ise beraberlik ile sonuçlanmış durumda.

Kadroda zorunlu revize!

Oynanacak maçta İzmir temsilcisinin cezalı oyuncularının sayı çokluğu teknik kadroda sıkıntıya sebep oldu. Avrupa kupaları katılmak için galibiyeti zorlayan sarı-kırmızılı ekipte önemli isimler cezalı olacak. Brezilyalı stoper Heliton'un yanı sıra orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi, Kocaelispor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

Arda Okan ilk 11'de

Teknik adam Stanimir Stoliov'un stoper Heliton'un yerine savunmada Taha'yı, orta sahada Dennis'in yerine Musah Mohammed'i ve Miroshi'nin yokluğunda ise Efkan'ı 8 numaraya çekip Krastev'e 10 numara pozisyonunda oynatacağı öğrenildi. Beraberlikle sonuçlanan Kocelispor maçında sakatalanıp devam edemeyen sağ bek Ogün'ünde Antalyaspor maçında yer alamayacağı yerine Arda Okan'ın ilk 11'de yer alacağı söylendi.