Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü bir sosyal medya haberine yaptığı yorum gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Geri adım atmayacağını vurgulayan Üzümcü, ''Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır, dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir'' mesajı vermişti.

Yargı son sözünü söyledi...



Tıpkı Üzümcü gibi geri adım atmayan bir isim daha vardı.

Geçtiğimiz yıl Dünya Tiyatro Günü'nde İzmir Şehir Tiyatroları'ndan çıkarılan Özlem Karabay, Levent Üzümcü'nün bu kararına karşı 16 ay önce başlattığı hukuk mücadelesini kazandığını duyurdu.

Tarifsiz şekilde yıprandım...



İstinaftan gelen habere rağmen göreve dönebilmesi için Levent Üzümcü'nün karar vereceğine dikkat çeken Karabay,

''Ben, bu ülkenin bir kadın sanatçısı olarak, memuriyetimden istifa ederek döndüğüm memleketimde, kurucularından olduğum ve yaklaşık 4 yıl yoğun emek verdiğim tiyatrodan, yeni genel Sanat Yönetmeni Üzümcü’nün şahsi isteği üzerine, mahkemenin iki kez hukuka aykırı bulduğu bir fesihle çıkarıldım. Tüm bu süreçte psikolojik ve fizyolojik olarak tarifsiz yıprandım ve yıpratıldım. Uzun bir dava sürecinin sonunda haklılığımı 2 kez ispatladım. Şimdi ise önümde acı bir ironi duruyor:

Sorum şu: Bir çok şey için adalet talep eden Üzümcü, iş akdimin feshedilmesine sebep olduğu ve hukuken haklılığımı 2 kez ispatlayan birinin adaletini yerine getirecek mi?'' diye sordu.

Hukuk görevini yaptı...



Üzümcü'nün son gözaltına alınması sonrası yapılan adalet çağrılarına dikkat çeken Özlem Karabay,

Hukuk görevini yaptı. Şimdi ben, İstinaf mahkemesinde de onanarak kesinleşmiş mahkeme kararımın, kağıtta kalmayarak hayatta da karşılık bulmasını, betonunu döktüğüm tiyatroya geri dönmeyi bekliyor ve Levent Üzümcü’yü herkes için adalete davet ediyorum'' mesajı verdi.