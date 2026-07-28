Son Mühür- Mutlak Butlan kararının ardından Özgür Özel'in Yeni Parti kurmasıyla CHP'de başlayan istifa rüzgarları esmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de istifa hareketi deva ediyor. İlçe yönetimleri birer birer istifalarını açıklarken bir istifa da Bayındır'dan geldi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, meclis üyeleri, İlçe Başkanı Arif Uyguner CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. İlçe Başkanı Arif Uyguner, CHP ilçe binasının kapısını kitleyerek binadan ayrıldı. İstifa eden isimler daha sonra Bayındır'da sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi.