İzmir Bayındır'da meydana gelen trafik kazasında bir yayanın yaralandığı öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde kaza, saat 17.00 esnalarında Hastane Caddesi'nde gerçekleşti. S.Ç. kontrolündeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan G.S. isimli kadına çarptı.

Sağlık ve polis ekipleri intikal etti!

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi!

İlk müdahale sonrasında ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne götürülen G.S., tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili inceleme başlattı.