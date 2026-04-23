Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Roman Yurttaş Meclisi’nde verdiği sporda fırsat eşitliği sözü bugün sahada karşılığını buldu.

Konak’ın Ulubatlı ve Esentepe mahallelerinde top koşturan çocuklar, alışılagelmişin aksine bu kez mahalle sahalarında değil profesyonel bir tesiste ter döktü. Büyükşehir’in tahsis ettiği otobüslerle Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na getirilen 8-10 yaş grubundaki minikler geleceklerine yön verecek kapsamlı bir yetenek taramasından geçti.

Tek tek not edildi

Buz Sporları Salonu’nda kurulan 15 farklı istasyon adeta bir laboratuvar titizliğiyle çalıştı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan ölçümlerde çocukların sadece hızı değil aynı zamanda esnekliklernden denge koordinasyonlarına kadar her türlü fiziksel verisi tek tek not edildi.

Sportif Yetenek Ölçüm Birim Sorumlusu Mert Kaytankaş buradaki temel amacın deneme yanılma yöntemini bitirmek olduğunu vurguladı. Kaytankaş’a göre çocukların genetik yatkınlıklarına uygun branşlara yönlendirilmesi hem ailenin zaman kaybetmesini önlüyor hem de İzmir’in spor hafızasına bilimsel bir veri seti kazandırıyor.

Meclisteki görüşmenin ardından..

Esentepe Spor Kulübü Başkanı Engin Demirkol süreci değerlendirirken oldukça çarpıcı bir noktaya parmak bastı. Roman mahallelerinin spor potansiyeline rağmen genellikle dezavantajlı etiketinden kurtulamadığını hatırlatan Demirkol Cemil Tugay’ın Meclis’teki görüşmenin hemen ardından somut adım atmasının bölgede büyük bir şaşkınlık ve sevinç yarattığını gizlemedi.

Bundan sonra ne olacak?

Ölçümler bitti ancak süreç yeni başlıyor. Alınan tüm veriler analiz edildikten sonra her çocuk için özel bir karne hazırlanacak. Belediye ekipleri bu analizler sonucunda ailelerle birebir iletişime geçerek çocukların hangi spor dalında yıldız adayı olduğunu raporlayacak. Böylece Konak’ın ara sokaklarında keşfedilmeyi bekleyen o büyük potansiyel profesyonel kulüplerin ve akademilerin kapısını bilimsel verilerle çalabilecek.

