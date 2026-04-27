Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın genç müzisyenlerin önündeki maddi engelleri kaldırmak için hayata geçirdiği Stüdyo Kültürpark, kapılarını bu kez sınır ötesinden gelen yeteneklere açtı. Profesyonel müzik ekipmanlarına erişimin oldukça maliyetli olduğu günümüzde İzmir’de eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerin kurduğu SAİKESTİK grubu da provaları için bu merkezi tercih etti.

Öğrenci bütçesine büyük destek

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdüren grup üyeleri yaklaşık üç ay önce okulda verdikleri konserin ardından Stüdyo Kültürpark’la tanıştı. Grubun solisti Zhaina Dastankyzy, stüdyonun kendileri için taşıdığı anlamı şu sözlerle özetledi "Biz öğrenciyiz ve dışarıda bu kalitede bir yer bulmamız imkansızdı. İhtiyacımız olan her şey burada mevcut. Gerçekten mükemmel bir fırsat yakaladık."

Dünya standartlarında donanım ücretsiz sunuluyor

2025 yılının Aralık ayında hizmete giren merkez, sadece bir prova alanı değil aynı zamanda son teknolojiyle donatlımış bir kayıt üssü olma özelliği taşıyor. Stüdyo içerisinde ise, Mac Studio işlemci ve yüksek performanslı iş istasyonları, Universal Audio ses kartları ve Nord synthesizerlar, Profesyonel davul setleri ve dünya standartlarında referans monitörleri bulunuyor.

Her branştan müzisyene kapısı açık

Ses yalıtımından teknik altyapısına kadar titizlikle hazırlanan stüdyo, rap müzikten halk müziğine kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin her branştan sanatçıyı ağırlıyor. Gençlerin kendilerini rahat hissetmeleri için dinamik bir tasarımla hazırlanan bu etkileşim merkezinden yararlanmak isteyenler başvurularını kurumsal web adresi (https://studyokulturpark.izmir.bel.tr/) üzerinden kolayca yapabiliyor.

