Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın güçlü destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen bisiklet turu kapsamında yarın profesyonel bisiklet dünyasının en prestijli takımları Çeşme – Selçuk etabıyla birlikte İzmir ile buluşacak. 27 farklı ülkeden gelen 161 sporcu ve 23 takımın yer alacağı organizasyon öncesi kentte tüm hazırlıklar tamamlandı. Bisiklet turu kapsamında yarın sabah ilk etap saatler 10.50’yi gösterdiğinde Çeşme Kalesi’nden başlayacak. Sporcular kıyasıya yarışırken bu kapsamda trafik de yarış güvenliği nedeniyle düzenlenecek. Yetkililer, güzergah üzerindeki yolların etap geçişlerine bağlı olarak kademeli ve geçici sürelerle araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Kıran kırana yarış rotası

Yarışın başlangıç düdüğünün ardından pedal basacak olan sporcular, Çeşme Adliyesi ve ardından İzmir Devlet Karayolu üzerinden Kutlu Aktaş Barajı’nı geçecek. Germiyan, Zeytinler ve Barbaros mahallelerini geçecek olan bisikletçiler, İYTE Kavşağı üzerinden İzmir yönüne ilerleyecek. Parkur; İçmeler, Urla ve Kalabak mevkilerinin ardından Güzelbahçe’ye kadar uzanacak. Güzelbahçe Adnan Kahveci Kavşağı’ndan Seferihisar yönüne yönelecek olan dev konvoy; Yelki, Bademler ve Ulamış rotasını takip ederek Seferihisar ilçe merkezinden geçilecek.

Final heyecanı Selçuk’un tarihi sokaklarında

Ege’nin turistik duraklarını birer birer aşacak olan sporcular, Menderes’e ulaşacak. Menderes Doğanbey Tatbikat Alanı’nı geçip Ürkmez, Gümüldür ve Özdere üzerinden Ahmetbeyli sahil şeridine ulaşacak olan sporcular, yarışın son bölümlerinde Pamucak’tan Selçuk yönüne kıvrılacak. Pedalşörler, Aydın Karayolu ve Meryem Ana Kavşağı’ndaki kritik manevraların ardından Selçuk ilçe merkezine giriş yapacak. Heyecan dolu etap, İsa Bey Camii yol ayrımında kurulacak final çizgisinde son bulacak.