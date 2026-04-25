Son Mühür / Osman Günden - İzmir yarın büyük bir heyecana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Spor tutkunlarının heyecanla beklediği 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yarın başlıyor. Kentte yarışa ilgili hazırlıklar tamamlanırken İzmirli sürücülere de uyarılar yapıldı. 26 Nisan Pazar günü (yarın) günün ilk ışıklarında başlayacak olan yarış öncesi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri geniş çaplı trafik önlemlerini devreye alacak.

Kritik noktalarda önlemler alınacak

Organizasyon kapsamında Çeşme’den başlayıp Selçuk’ta sona erecek olan güzergah üzerinde ekipler önlemler alacak. Çeşme’nin merkez noktalarından Musalla Mahallesi ve bağlantılı sokaklar başta olmak üzere; Urla ve İzmir hattı, Güzelbahçe Mithatpaşa ve Seferihisar Caddesi gibi ana arterlerde geçişlere kısıtlamalar yapılacak. Menderes ve Selçuk’taki düzenlemelerde ise bölünmüş yolların sağ şeridi tek yönlü yolların ise tamamı sporcuların geçişine ayrılacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından yapılan duyuruya göre, yarış saat 10.50’de Çeşme Kalesi önünden başlayacak. Çeşme-İzmir Devlet Karayolu üzerinden devam edecek olan ilk etap; Kutlu Aktaş Barajı, Germiyan, Zeytinler ve Barbaros mahallelerini geçerek ardından da İYTE Kavşağı’ndan İzmir yönünde ilerleyecek. Ardından İçmeler, Özbek, Urla Uğur Mumcu ve Kalabak kavşaklarını takip edecek olan sporcular; Zeytinalanı ve Çamlıçay Köprüsü üzerinden Güzelbahçe’ye, oradan da Seferihisar ilçe merkezine gelecek.

Final rotası sahilden Selçuk’a

Yarışın finali ise sahil hattından Selçuk’a doğru devam edecek. Menderes Doğanbey Tatbikat Alanı, Ürkmez, Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli güzergahında ilerleyecek olan bisikletçiler, Selçuk’un Pamucak Kavşağı üzerinden ilçeye giriş yapacak. İzmir-Aydın Devlet Karayolu ve Meryem Ana Evi Kavşağı’nın ardından yarış, Selçuk ilçe merkezindeki İsa Bey Camii kavşağında tamamlanacak. Yetkililer, güzergah boyunca hem yaya hem de araç güvenliği için tüm ekiplerin en üst seviyede teyakkuzda olacağını belirterek, yol kullanıcılarını alternatif rotaları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet birimleri, sporcuların geçişini takiben yolların kontrollü olarak yeniden trafiğe açılacağını belirtti.