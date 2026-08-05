İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz mayıs ayında başlayan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarını kapsayan dosyada operasyon dalgası büyüyor.

Hem İhaleyi Aldılar Hem Kendilerini Denetlediler

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı bir inşaat firmasıyla olan ticari bağları inceleme altına alındı.

Bahsi geçen firmanın Örnekköy 3 ve 4. Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının sonrasında, yapı denetim süreçlerinin de Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Savcılık, aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında aktif rol almasını "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" olarak değerlendirdi.

4 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonun sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararlarını verdi.

Aralarında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ile inşaat firması yetkilileri Salih Eren ve Muzaffer Özpolat’ın yer aldığı 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı

Soruşturmayı genişleten savcılık, tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin bağlantı ağını incelemeyi sürdürüyor.

Ekinci’nin, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ile ilişkilerinin tespit edilmesi üzerine yeni bir operasyon için harekete geçildi.

Diyarbakır ve Malatya’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Hür Ağbaba ve beraberindeki bir şüpheli daha gözaltına alındı.