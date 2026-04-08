SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-112 Acil Çağrı Merkezleri’nin hayati önemine karşın devam eden gereksiz meşguliyetlere karşı devletin kestiği cezalar "katlandı". 2025 yılında yapılan yasal düzenlemenin üzerine, 2026 yılı için belirlenen %25,49’luk Yeniden Değerleme Oranı eklendiğinde cezalar ciddi bir seviyeye ulaştı.

İşte 2026 Yılı İtibarıyla Güncel Ceza Tutarları:

-Sadece Gereksiz Meşgul Etme: 112 hattını acil bir durum olmadığı halde arayıp meşgul eden kişilere uygulanan idari para cezası 1.882 TL olarak güncellendi.

-Asılsız İhbar (Ekip Sevk Edilmesi): Eğer asılsız bir ihbar nedeniyle olay yerine ambulans, itfaiye veya polis ekibi sevk edilirse ve durumun asılsız olduğu tutanakla tespit edilirse ceza 18.823 TL (bazı valiliklerce 18.824 TL olarak duyurulmuştur) olarak uygulanıyor.

-Tekerrür Halinde İki Katı: Bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki katı olarak kesiliyor. Bu da asılsız ihbarın tekrarlanması halinde cezanın 37.646 TL'yi bulabileceği anlamına geliyor.

Çağrıların %41'i Asılsız

Son verilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %41'inin hala asılsız veya gereksiz olduğu görülüyor. Vatandaşların kurum numarası sormak veya telefon denemek gibi nedenlerle hattı meşgul etmesi, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını engelliyor. Yetkililer, asılsız ihbar bırakanların sistem üzerinden anında tespit edildiğini vurgulayarak, "Sadece parayı değil, bir başkasının yaşama hakkını da tehlikeye atıyor olabilirsiniz" uyarısında bulunuyor.