Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen bir kahvaltı programıyla açtı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinlikte engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi. Sengel, el ele verildiği müddetçe her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Ritim ve müzikle farkındalık

“Bir Çay, Bir Sohbet, Bolca Eşitlik” mottosuyla yapılan buluşmada, merkezde eğitim alan gençler sahne aldı. Ritim Eğitmeni Kerim Akgüneş yönetimindeki “Ritimle Gelen Özgürlük Gösterisi”, izleyenlerden tam not aldı. Müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerini sergilemesi ön plandaydı.

Sadece eğlence değil, eğitim de var

Etkinlik programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü de destek verdi. Düzenlenen “Sosyal Beceriler ve Arkadaş İlişkileri Atölyesi” kapsamında, Psikolog Göksu Özizmirliler tarafından ailelere ve Engelsiz Kafe çalışanlarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Oturumda; erişilebilirlik, doğru iletişim yöntemleri ve engelli hakları gibi kritik başlıklar ele alındı. Ailelerin yaşadığı psikolojik süreçlere dair çözüm önerileri paylaşıldı.

Engelsiz kafe

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, merkezin güçlü bir dayanışma ağına dönüştüğünü belirtti. Belediye olarak sadece sosyal destekle sınırlı kalmadıklarını ifade eden Sengel, şu noktalara değindi:

Engelsiz Kafe aracılığıyla gençlere iş imkanı sağlanıyor.

Farklılıkların birer zenginlik olduğu ve bir araya gelindiğinde toplumsal "gökkuşağının" oluştuğu vurgulandı.

Belediye bünyesindeki uzmanların ailelerin her daim yanında olduğu hatırlatıldı.

Etkinlikler hafta boyunca sürecek

Efes Selçuk Belediyesi, Engelliler Haftası kutlamalarının ve farkındalık çalışmalarının hafta boyunca devam edeceğini bildirdi. Belediye yetkilileri, tüm vatandaşları etkinlik takvimi için sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet etti. Engelleri yıkma hedefiyle yola çıkan programlar, Selçuk’un farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

