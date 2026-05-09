Son Mühür / Selda Meşe- Efes Selçuk'un yerel lezzet duraklarından biri olan Efes Tarlası Bakkalı, hizmet ağını genişleterek ikinci şubesini eski ilçe garajı mevkiinde kullanıma açtı. Şehrin hareketli merkezinde temiz, doğal ve güvenilir gıdaya ulaşmak isteyenlere Selçuk Belediyesi, yeni bir adres kazandırmış oldu.

El emeği ürünler raflarda yer aldı

Selçuk’ta ilk kez 2020 yılında kapılarını açan Efes Tarlası Bakkalı’nın yeni şubesinde ülkenin dört bir yanındaki kooperatiflerce hazırlanan reçeller, makarnalar, kurutulmuş meyveler, tarhana gibi temel gıdalar yer alıyor. Ayrıca, Efes Selçuklu kadınların el emeği göz nuru hazırladığı ürünler de raflarda yer alıyor.

Üreticiyle tüketici arasında doğal köprü

Yaklaşık 6 yıl önce hayata geçirdikleri Efes Tarlası Bakkalı’nın yereli destekleme ve kooperatifleşme misyonuna değinen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kooperatifçiliği desteklediğimiz aynı zamanda da doğal ürünleri tüketiciyle buluşturduğumuz Efes Tarlası Bakkalımızın ikincisini de Efes Selçuk’ta çarşı içerisinde açtık. Gerçekten müthiş bir rağbet var ve biz de hem kooperatifçiliği desteklediğimiz hem yerel üreticiden almış olduğumuz doğal ürünleri halkla buluştuğumuz için çok memnunuz. Tüm memnuniyetimizle ve her şeyden öte sizlerin buraya göstermiş olduğu rağbet için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Efes Tarlası Bakkalı’nın ikinci şubesi, pazar günleri hariç haftanın her günü saat 09.30 ile 17.00 arasında eski ilçe garajı yanındaki yerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.