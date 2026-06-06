Son Mühür - İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) Tiyatral Anlatım Ekibi, 2026 Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sanatsal faaliyete imza attı. Çevre bilincini mizahın gücüyle harmanlayan “ÇEVRE DEMİŞKEN…” adlı kısa tiyatro oyunu, 4 Haziran’da Fuar Kültürpark Ahşap Sahne’de gerçekleştirilen “Çevre İçin Buluşuyoruz” etkinliğinde sahnelendi. İzmir Kent Konseyi Afetler Çalışma Grubu ve İZ-AFED iş birliğiyle sunulan yapıt, ertesi gün olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ise Bornova Belediyesi’nin daveti üzerine Bornova BüyükPark’ta yeniden izleyiciyle buluşarak büyük beğeni topladı.

Toplumsal Tipler Sahnede Karşı Karşıya Geldi

İZ-AFED Başkanı Servet Ertaş tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Serkan Hacıalioğlu’nun üstlendiği oyun, çevreye karşı farklı insan tutumlarını üç temel karakter üzerinden seyirciye aktardı. Çevreye duyarsız ve gelişigüzel yaşayan "Fikri" karakterine Serkan Hacıalioğlu hayat verirken, umursamaz ve farkındalığı düşük "Zikri" karakterini İZ-AFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Çamlıpınar Mahalle Muhtarı Erkan Güneş canlandırdı. Çevre bilincini, toplumsal duyarlılığı ve hukuki farkındalığı temsil eden "Yeter" karakterini ise İZ-AFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Tiyatral Anlatım Ekibi Koordinatörü Handan Aşan sahneye taşıdı. Yapıt, bireysel hataların toplumsal zincirdeki etkilerini mizahi bir dille sorgulattı.

Eğitim Çalışmaları Mizahın Gücüyle Destekleniyor

Sahnelemelerin ardından izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştiren oyunun yazarı ve İZ-AFED Başkanı Servet Ertaş, dernek bünyesinde kurulan beş farklı tematik ekipten birinin Tiyatral Anlatım Ekibi olduğunu belirtti. Ertaş, afet bilinci, çevre, iklim değişikliği, asbest, iş sağlığı ve ilkyardım gibi hayati alanlarda verdikleri teorik eğitimleri sanat kanalıyla desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti. Açık havaya uyarlanan bu kısa oyunun günlük hayattaki yanlış çevresel davranışları görünür kıldığını dile getiren Ertaş, sahnedeki abartılı anlatımın gerçeklerin fark edilmesinde önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Çevre Hakkının Hukuki Boyutuna Vurgu Yapıldı

Konuşmasında anayasal haklara ve mevzuata dikkat çeken Servet Ertaş, sağlıklı bir çevrenin yalnızca kişisel bir tercih konusu olmadığını ifade etti. Çevre kirliliğine yol açan bireysel bahanelerin aslında birer hak ihlali olduğunu belirten Ertaş, şunları söyledi:

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”

Bu bağlamda Anayasa’nın 56. maddesi ile Çevre Kanunu’nun 30. maddesine değinen İZ-AFED Başkanı, toplumun her bireyinin çevreyi koruma hakkı ve durdurma, şikayet etme yetkisi bulunduğunu anlattı. Sanatın gücünü kullanan İZ-AFED ekibi, 2026 yılı Çevre Haftası’nda da toplumsal sorumluluklar üzerine düşündüren bir etkinlik sürecini geride bıraktı.