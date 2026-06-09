Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinde artık yolun sonuna gelindi. Ligin şampiyonunu belirleyecek olan nefes kesen final serisinin beşinci ve son maçı, yarın akşam İzmir’de yapılacak. Göztepe ile Galatasaray arasındaki bu büyük karşılaşma, heyecanı zirveye taşıyacak bir mücadeleye sahne olacak.

Maç nerede yapılacak?

Final serisinde skor şu an 2-2 eşitlikle devam ediyor. Bu nedenle yarınki müsabakayı kazanan taraf, adını doğrudan şampiyon olarak yazdıracak.

Tarih: 10 Haziran 2026, Çarşamba (Yarın)

Saat: 21.30

Yer: İzmir Halkapınar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Göztepe için ikinci kupa heyecanı

Sarı-kırmızılı ekip için bu maç yalnızca lig şampiyonluğu anlamını taşımıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan serinin dördüncü maçında, penaltılar sonucunda 14-12’lik bir skorla yenilen Göztepe, o gün şampiyonluk kupasını havaya kaldırma şansını elinden kaçırmıştı.

Bu sezon Avrupa sahnesinde de büyük bir başarıya imza atan İzmir ekibi, Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaşarak kulüp tarihine geçmişti.

Göztepe, takım sporlarında kulübüne ilk Avrupa kupasını kazandırarak büyük bir gurur yaşatmıştı. Yarın akşamki maçta ise, Avrupa’daki başarılarını lig şampiyonluğuyla taçlandırmak için taraftarının önünde kazanmak için mücadele edecek.

Göztepe ve Galatasaray şampiyonluk için yarışacak

Final serisi boyunca iki takım da birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Galatasaray, serinin dördüncü maçındaki kritik galibiyetiyle seriyi İzmir'e taşımayı başardı.

Yarın akşamki son randevuda ise hem Göztepe hem de Galatasaray tüm gücünü şampiyonluk için oynayacak.