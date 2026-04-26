Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca’nın kalabalığından ve trafiğinden yaka silkenler için aslında çözüm burnumuzun dibinde çıktı Kaynaklar. Buca Belediyesi’nin kendi eliyle işlettiği Dere Kafe doğanın ortasında suyun şırıltısının kulağınıza çalındığı köşede misafirlerini ağırlıyor.

Burayı özel kılan sadece ağaçların gölgesi değil dışarıda bir bardak çayın hesabını yaparken burada kamu güvencesiyle hem cebinizi hem de içinizi ferahlatabiliyorsunuz.

Belediye güvencesi vatandaş konforu

Belediyenin sosyal tesis mantığıyla hayata geçirdiği bu yer Bucalılar için sadece ekonomik bir kaçış noktası olmaktan çok öte. İşin içinde belediye iştiraki BUCAMAR olunca temizlik ve hijyen konusunda insanın kafasında soru işareti de kalmıyor. İnsanlar ekonomik kaygı gütmeden ailesiyle dostuyla masaya oturabiliyor. Modern bir işletme mantığıyla doğanın sadeliği burada resmen el sıkışmış.

Görkem Duman "Vatandaşın huzuru önceliğimiz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da konuya dair net konuştu. Herkesin kaliteli bir hizmeti hak ettiğini hatırlatan Duman "Sosyal belediyecilik lafta kalmamalı insanlar ailesiyle huzur içinde dinlenebilecekleri alanlara kolayca ulaşabilmeli" dedi. Başkan’ın altını çizdiği nokta aslında çok insani bir yerden. Doğayla buluşmak dinlenmek herkesin hakkı ve Dere Kafe bu hakkı en uygun şartlarda vatandaşa sunuyor.

Sofrada ne varsa hepsi taze

Kafenin mutfağına gelecek olursak sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kahvaltı telaşından tutun da el açması gözlemelere kadar her şey yerli yerinde. Hamburgerden ızgaraya çıtır kızartmalardan güveç çeşitlerine kadar menü hayli zengin.

Pazartesi hariç her gün açık

Gitmek isteyenler için adres belli. 29 Ekim Mahallesi, Kaynaklar Köyü’ndeki 4 numaralı hane. Yaz saati tarifesiyle hafta içi sabah 09.00’dan 17.00’ye, hafta sonu ise akşam 19.00’a kadar kapıları açık. Yalnız küçük bir hatırlatma Pazartesi günleri tesis çalışanları da dinleniyor yani mekan kapalı oluyor.

