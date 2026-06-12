Ege Üniversitesi’nde milyarlık yolsuzluk operasyonunun gelişmeleri sürüyor. Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerindeki ihalelere fesat karıştırarak kamuyu tam 3 milyar 100 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen şebekeye darbe indirilmişti. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüpheliden 41'i sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Eski Başhekim ve Genel Sekreter de yakalanmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma, üniversite içindeki köklü bir usulsüzlük ağını ortaya çıkarmıştı. Operasyonun hedefinde sadece firma sahipleri yoktu. Eski Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi D.B. ve eski Hastane Genel Sekreteri M.A. da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Kamu görevlileri ve şirket yetkililerinin, ihalelerde rekabet ortamını tamamen ortadan kaldırarak belirli firmalara haksız menfaat sağladığı netleşti.

Polis ekiplerinin 9 Haziran günü düğmeye basmasıyla başlayan baskınlarda şüphelilerin adresleri didik didik arandı. Aramalarda iki adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri şimdi bu dijital verileri inceliyor.

Sayıştay raporu devasa vurgunu belgeledi

Yolsuzluğun boyutu, Sayıştay denetçilerinin incelemeleriyle gün yüzüne çıktı. Kurum yöneticileri ile yüklenici firmaların organize şekilde hareket ettiği, yapılan fahiş ve usulsüz alımlarla devlet kasasında devasa bir delik açıldığı raporda yer aldı. Tam 3 milyar 100 milyon lira. Bu rekor zarar, adli makamları harekete geçiren en somut delil oldu.

Emniyetteki sorgu odalarında geçen günlerin ardından işlem sırası adliyeye geldi. Gözaltındaki 47 kişiden 6'sı polis ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında eski üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 41 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

